Naufragio nel Mediterraneo: dispersi oltre 100 migranti

L’annuncio di Msf: “Torniamo in mare. Non possiamo restare a guardare” Medici senza frontiere riprenderà a fine mese le attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. La decisione presa mentre la situazione in Libia peggiora e l’Europa resta indifferente. La nuova nave, Ocean Viking, è gestita in partnership da Msf e Sos Méditerranée