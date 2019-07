Tornano i "Percorsi di innovazione sociale"

Il ruolo del privato sociale come generatore di cambiamento e innovazione nei propri territori è reso sempre più rilevante dall’emersione di bisogni nuovi e diversificati e dai cambiamenti sociali ed economici in atto. La sfida che si palesa è da un lato l’ideazione e la realizzazione di interventi sostenibili sempre più rispondenti ed integrati ai bisogni della comunità, dall’altro mettere in rete idee, risorse, energie, sogni, con tutti gli attori interessati a ripensare modelli di intervento in una prospettiva di efficacia ed efficienza. Ci sono tutti gli ingredienti per attivare percorsi di cambiamento che possano nel lungo periodo generare impatti positivi e benessere per le comunità; talvolta però mancano gli strumenti e le opportunità per realizzarli.

Per questo, cinque anni fa, Fondazione Johnson & Johnson e Human Foundation hanno trovato una visione di intenti che si è concretizzata nella realizzazione del progetto “Percorsi di Innovazione Sociale”, un corso di formazione gratuito volto a trasferire conoscenze e competenze alle organizzazioni dell'economia sociale del centro e sud Italia per rafforzare l'impatto degli interventi.

Il progetto ha riscosso in questi anni grande interesse e adesione da parte di piccole e grandi realtà sociali del centro e del sud Italia. Nelle passate edizioni del corso sono state raccolte più di 550 candidature e sono stati selezionati oltre 150 partecipanti appartenenti ad altrettante organizzazioni. Le due Fondazioni a fronte dei risultati raggiunti hanno confermato il loro impegno avviando la quinta edizione (2019) del corso. Sono già aperte le iscrizioni per il corso che si terrà a Roma dal 22 al 26 ottobre (domanda di iscrizione). La struttura organizzativa é avviata e sta lavorando per garantire ai partecipanti un'esperienza formativa e di networking sempre migliore.

Anche quest’anno le cinque giornate saranno caratterizzate da docenze realizzate da professionisti e practitioner del settore, testimonianze di rappresentanti di organizzazioni virtuose, istituzioni pubbliche e private che si metteranno in gioco portando le proprie conoscenze, esperienze, prospettive, e favorendo lo scambio e la contaminazione reciproca per la costruzione di nuovi processi di crescita e di cambiamento.

Il focus sarà posto su strumenti e metodologie per la pianificazione, gestione e valutazione di interventi nonché sulla raccolta di fondi per favorire la sostenibilità. A corollario, il tema della co-progettazione tra pubblico e privato per esplorare nuove frontiere e possibilità di messa a fattor comune di competenze, risorse, contenuti per la definizione di percorsi progettuali innovativi.

Al termine di questa intensa esperienza formativa, i partecipanti si troveranno con una cassetta di attrezzi piena di strumenti da poter utilizzare all'interno delle proprie organizzazioni e da condividere con i propri colleghi per avviare insieme percorsi di miglioramento dei processi organizzativi per generare cambiamenti positivi nei propri territori di riferimento.

Se interessati a partecipare potete trovare ulteriori informazioni al sito di Human Foundation.

In apertura foto di Hans Braxmeier da Pixabay