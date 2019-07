A Forlì l'open day per gli aspiranti fundraiser

La giornata inizia alle 12.30 con i colloqui individuali e facoltativi con Valerio Melandri - Direttore del Master, Cristina Nanti - Coordinatrice didattica e Claudia Branchetti - Responsabile Stage & Placement, per definire meglio il proprio futuro professionale e studiare assieme il percorso più adeguato.

Dalle 14,30 un momento di accoglienza e benvenuto prima di accompagnare i futuri studenti con una visita guidata al Teaching Hub, l’innovativo campus di Forlì dove si svolgono le lezioni e la vita di Master.

Ma per assaporare al meglio l’atmosfera, non mancherà la Master Class “Perché senza di te (fundraiser!) non esisterebbero le nonprofit “, una prima lezione di fundraising tenuta dal

Prof. Valerio Melandri . Un’occasione unica ed imperdibile per iniziare ad entrare nel mondo della raccolta fondi e apprendere le nozioni base per diventare un fundraiser.