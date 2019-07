Alessio Villarosa ci fa o ci è?

Stupiscono - ma non troppo - le dichiarazioni del sottosegretario all'Economia, con delega ai giochi consegnate, com'è sua abitudine, a un'agenzia di stampa del settore del gioco, appunto. Alessio Villarosa (M5S), prima dichiara che su Vita avremmo scritto il falso rispetto a un contrasto fra Governo e Agcom. Poi, forse non avendo ben letto quanto scriviamo, passa a altro. Sul primo punto, giudichi il lettore dai fatti. E nei fatti vedrà ben presto se «il divieto totale e assoluto, senza se e senza ma» (citazione da Luigi Di Maio) di pubblicità sarà applicato o bucato, soprattutto per quanto riguarda scommesse sportive e spot di siti esteri. Noi documenteremo tutto.

Il Governo, come aveva dichiarato il 5 giugno scorso la commissaria Agcom Liberatore - parole riportate dalla stessa agenzia scelta da Villarosa per le sue - la commissaria Agcom, il Governo, si diceva, «non ha fatto pervenire considerazioni critiche» sulle linee guida che l'Agenzia Garante delle Comunicazioni stava elaborando.