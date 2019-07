Europa: mobilità più alta di sempre

Oggi le persone in Europa sono in movimento come mai prima. Questa mobilità può essere osservata da diversi punti di vista, dal momento che ci si sposta per molte ragioni: per motivi di migrazione, educazione, lavoro o turismo.

“People on the move- statistics on mobility in Europe" è una pubblicazione divisa in quattro capitoli:

- European melting pot (melting pot europeo) descrive chi sono le persone che entrano ed escono dagli Stati membri dell’Unione europea: contiene informazioni sulla nazionalità dei residenti dell’Ue, su immigrazione ed emigrazione, e sulle persone che acquistano la cittadinanza e ottengono permessi di residenza

- Studying and working abroad (studiare e lavorare all’estero) include dati su chi studia all'estero, compresi gli studenti del programma Erasmus. Contiene anche statistiche sui livelli educativi e la situazione lavorativa nell'Ue. Una sezione è dedicata ai pendolari che attraversano i confini del loro Paese per andare a lavorare.

- Trains, planes and automobiles (treni, aerei e automobili) si concentra sul mezzo che le persone utilizzano per andare a lavorare. Il capitolo mostra quante auto ci sono in Europa e quanti anni hanno, ed esamina il numero di persone che viaggia in aereo e in nave. Il capitolo contiene anche dati sui voli aerei, e gli aeroporti più frequentati (Heathrow, a Londra, con 78 milioni di passeggeri è in testa).

- Out and about (in giro) si concentra sul turismo e gli spostamenti non dovuti a motivi di lavoro, che nel 2017 hanno coinvolto 267 milioni di persone, cioè il 62% della popolazione dell’Unione europea.

Foto di apertura: Porapak Apichodilok/Pexels

Editing e traduzione dall'inglese: Cristina Barbetta