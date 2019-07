“La musica per una giusta causa”

«Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa di Max Corfini. È un’azione concreta a sostegno del nostro lavoro. Del resto, è grazie a gesti come questi che Sos Villaggi dei Bambini può portare avanti il proprio impegno al fianco dei più vulnerabili», commenta Francesca Landi, Responsabile Comunicazione Esterna dell’Organizzazione.

I due pezzi - un brano tipicamente estivo e una ballata d’amore - rappresentano una tappa importante nella carriera dell’artista. Entrambi esprimono al meglio le sue capacità di compositore e interprete.

«Mi sta molto a cuore il tema dell’infanzia e spero che anche i miei fan, come me, vogliano sostenere con le mie canzoni Sos Villaggi dei Bambini, che si prende cura dei più piccoli che rischiano di rimanere soli, in Italia e nel mondo», spiega Max Corfini.

Sos Villaggi dei Bambini lo scorso anno in Italia si è presa cura di oltre 1.200 tra bambini, ragazzi e famiglie, grazie ai Villaggi Sos e ai Programmi di affido familiare interculturale e di sostegno psico-sociale per Minori stranieri non accompagnati.

In apertura foto archivio Sos Villaggi dei Bambini