"Run to win. In corsa contro l’azzardo": parte l'8 settembre la quarta edizione della gara podistica

Run to win 2018: tutti a correre contro l'azzardo Per il terzo anno consecutivo, eccoci ancora a correre contro l'azzardo. Arriva il 9 settembre prossimo, a Longiano, in Romagna, la terza edizione della Run to win 2018 organizzata dall'Associazione in sé. La Run to win è la prima gara in Italia contro il fenomeno del gioco d’azzardo di massa, con percorsi agonistici e amatoriali. Un evento a cui non dobbiamo mancare