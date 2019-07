Azzardo: Di Maio annuncia ricorso al Tar contro Agcom, ma non dice che ha fatto scadere i termini

«A me questa roba fa incazzare perché questa gente non sta parlando solo di una questione di business ma si sta occupando della vita delle persone». Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio non ha preso bene l'improvvisa scoperta che l'articolo 8 del suo Decreto Dignità, che doveva vietare «senza se e senza ma tutta la pubblicità del gioco d'azzardo» resta in piedi ben poco.

Di Maio annuncia ricorso al Tar contro le linee guida che Agcom, l'Autorità Garante delle Comunicazioni ha pubblicato il 26 aprile scorso. ma non dice che lui e il suo Governo hannlo fattl scadere i termini per poter presentare quel ricorso.

Contro «questa porcheria stiamo valutando un ricorso al Tar e un decreto legge che blocchi quelle linee guida perché sono contro quella legge». Eppure, il Vicepremier Di Maio dovrebbe sapere che, pur sorvolando sul fatto che si tratta di linee guida e non di un regolamento, quindi sono rivedibili in ogni momento, il Governo aveva 60 giorni per fare ricorso dalla data di pubblicazione delle linee guida. La data ultima è scaduta il 26 giugno scorso, non ieri. Un ricorso al Tar oggi sarebbe privo del benché minimo fondamento giuridico.

Risponda Di Maio: perché ha fatto scadere i termini? Davvero Luigi Di Maio, il sottosegretario pentastellato Villarosa che ha la delega governativa ai giochi, tutti i senatori e deputati 5S, il Premier Conte non sapevano nulla?