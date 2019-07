Azzardo: sul divieto di pubblicità Di Maio e il Governo scherzano col Paese

Oltre al danno, la beffa. Il Governo del non-cambiamento non ci fa mancare nulla, soprattutto sul tema del divieto bucato, come oramai tutti chiamano il famoso articolo 8 del Decreto Dignità, che doveva vietare la pubblicità delle scommesse sportive e dei siti online su tutti i media del Paese. Era diventato una bandiera del M5S, oggi è - per quel movimento, ma non per i cittadini - un paravento fra i tanti.

Il danno: non aver mantenuto la promessa di vietare «ogni forma di pubblicità e sponsorizzazione» legata all'azzardo, promessa scritta nero su bianco nel Contratto di Governo e nell'articolo 9 del Decreto Dignità.

La beffa: fingere di non avere colpe nella mancata attuazione del divieto totale e assoluto di pubblicità e non sapere che, da mesi, AGCOM stava lavorando alle linee guida per applicare (parzialmente come qui scriviamo da settimane!) il divieto.



Il tutto, condito da evidenti tentativi di spostare l'attenzione con post e comunicati stampa su altri obiettivi, post e e cs in cui si attribuiscono ad altri responsabilità politiche che sono della maggioranza che governa - in questo caso attaccando l'Autorità Garante per le Comunicazione, ma nelle scorse ore gli stessi protagonisti si sono scagliati contro il Garante della Privacy, altra authority in scadenza di mandato, che a loro dire avrebbe rallentato il decreto per il rimborso sulle truffe bancarie (qui la vicenda spiegata in un comunicato ufficiale dallo stesso Garante della Privacy).