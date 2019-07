Leggendo Primo Levi, l'omaggio di Milano

Una staffetta di lettura: è questa la modalità scelta per rendere omaggio a Primo Levi a cent’anni dalla nascita, utilizzando le sue parole. Domani, mercoledì 31 luglio, a partire dalle ore 19.30, la casa editrice la meridiana promuove, in partnership con il Comune di Milano, nel cuore dell’hub creativo Base di via Bergognone 34 una serata di dibattito e letture dedicata a Primo Levi, uno dei protagonisti della letteratura del Novecento, autore di opere ormai classiche come Se questo è un uomo e La Tregua.