Lettera a Mattarella per difendere la presenza dell'Educatore Socio Pedagogico nei servizi socio-sanitari

Educatori: un passo verso l'unificazione Due interrogazioni di Vanna Iori chiedono per i corsi di formazione per educatori attivati dalle regioni anche dopo il 2005 l'equipollenza alla laurea in Scienze dell'Educazione e in Educatore Professionale. In sostanza la richiesta è che tutti gli educatori possano continuare a svolgere la loro professione in entrambi gli ambiti, sociosanitario e sociopedagogico. Un passo per poi avviare il disegno di un percorso formativo unico, universitario, che accorpi tutti quanti svolgono questo mestiere in un’unica figura professionale