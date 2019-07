"VITA": quando il colore spazza via il degrado

“VITA”: è la scritta apparsa in uno dei quartieri più difficili della città di Cagliari, Santa Teresa di Pirri. È un’opera realizzata da Manu Invisible, street artist sardo ma attivo nel panorama artistico europeo. È un modo per dare nuova vita alla scuola “Dante Alighieri”, che passa dal colore e dalla rigenerazione, insieme a un campo di calcetto, nuove attrezzature per la palestra, un nuovo playground per il basket… l’obiettivo è quello di farne la prima scuola media inferiore a Cagliari con indirizzo sportivo. Qui, così, potranno riunirsi tutte le attività della Popolare Exmè, la polisportiva della Fondazione Domus de Luna che unisce i ragazzi speciali di Codice Segreto, per ragazzi con disabilità fisiche e intellettive

“VITA” è nata in pochi giorni, sotto il sole cocente e con l’asfalto infuocato, pensando ad una campionessa speciale e a sua mamma: lei medaglia d’oro alle Special Olympics di Los Angeles nel 2015, la mamma allenatrice della squadra di ginnastica artistica di Codice Segreto, che alle ultime Olimpiadi ha messo nel palmares 4 medaglie.