Servizio civile, i volontari vanno considerati disoccupati

Servizio civile universale, le graduatorie definitive In una nota del dipartimento si precisa che “la collocazione nelle graduatorie dei progetti valutati positivamente non comporta l'automatico inserimento degli stessi nei bandi per la selezione dei volontari”. In quanto, continua la nota «saranno inseriti nei bandi solo i progetti con i punteggi più elevati, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili». In tutto saranno avviati 41mila giovani. Il bando è atteso per inizio settembre