Vaccini: crescono le segnalazioni ma quelle che riportano reazioni gravi sono 3 su 100mila dosi

Quanto fanno bene i vaccini all’economia? Una conferenza organizzata da Amref in Ruanda per dare vita ad una piattaforma comune per promuovere nuove idee e soluzioni nazionali alle sfide sanitarie più urgenti del continente, affinché si possa raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC) in Africa entro il 2030. Tra i temi principali quello sui vaccini. Si stima che ogni anno l'immunizzazione risparmi 2-3 milioni di vite. Ma se aumentassimo la copertura vaccinale nei paesi a basso e medio reddito entro il 2030, potremmo impedire a 24 milioni di persone di cadere in povertà a causa delle spese sanitarie