Bertinoro 2019: valori condivisi per cambiare le istituzioni

"Prosperità inclusiva. Aspirazioni e azioni per dar forma al futuro" è il titolo della XIX edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di AICCON, Centro Studi dell’Università di Bologna, si svolgerà l’11 e 12 ottobre 2019 a Bertinoro (FC). Due giornate di dibattiti e conversazioni animate da 28 relatori e oltre 250 partecipanti da tutta Italia che, attraverso sessioni plenarie, talk e presentazioni di dati e ricerche, proporranno un serrato confronto tra accademici, personalità del Terzo settore, delle istituzioni, giornalisti e studenti con l'obiettivo di riflettere sui nuovi modi di condividere valore e ridisegnare le istituzioni. Come sottolinea Stefano Zamagni, Presidente della Commissione Scientifica di AICCON: “Non è accettabile tendere alla prosperità senza chiedersi come la ricchezza venga prodotta viene distribuita. Al pari non è più accettabile la posizione di coloro che predicano l’inclusività senza preoccuparsi di come generare valore e ben-essere nella nostra società.” L’Economia Civile ed i soggetti che per essa operano hanno davanti la sfida di immaginare un futuro che sottragga la nostra società ad una prospettiva puramente neo-consumistica dell’esistenza, favorendo lo sviluppo di relazioni ed economie inclusive (prosperità inclusiva). “Tale riflessione – evidenzia Paolo Venturi, direttore AICCON - risulterà tanto più utile se si avrà la capacità di includere chi già sta “praticando il futuro”. Sarebbe riduttivo proporre oggi scenari o paradigmi predefiniti, riteniamo invece sia più utile valorizzare tutte quelle risorse, pratiche e istituzioni che più di altre si stanno già dimostrando capaci di produrre bene comune.

IL PROGRAMMA

L’iniziativa prenderà il via venerdì 11 ottobre 2019 con la Sessione di Apertura dal titolo Prosperità Inclusiva: il ruolo dell’Economia Civile nella trasformazione dell’esistente, introduce e coordina Paolo Venturi, Direttore AICCON, interverranno: Stefano Zamagni, Università di Bologna; Elena Casolari, Cofondatrice e Presidente esecutivo Fondazione OPES-LCEF; Mauro Magatti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari, Venezia.

Tra le novità di questa edizione i due talk pomeridiani che saranno entrambi introdotti e coordinati da Elisabetta Soglio, Caporedattrice del Corriere della Sera Buone Notizie. Il primo talk Ri-disegnare le istituzioni, si aprirà con una presentazione di dati SWG a cura di Enzo Risso, Direttore SWG;su cui si confronteranno Mauro Lusetti, Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane e Legacoop; Luca Jahier, Presidente Comitato economico e sociale europeo (CESE) e Chris Richmond, Fondatore Mygrants.

Il secondo talk dal titolo Riforma del Terzo settore: a che punto siamo? sarà un’occasione di analisi e dibattito tra Claudia Fiaschi, Portavoce Forum Nazionale Terzo Settore e Alessandro Lombardi*, Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in attesa di conferma).

La prima giornata si concluderà con il GdB LAB World Making. Azioni e Aspirazioni per dar forma al futuro coordinato da Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager Gruppo Cooperativo Cgm, vedrà la partecipazione di Annibale D’Elia, Direttore Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa Comune di Milano; Elena Ostanel, Università IUAV, Venezia e Sara Roversi, Fondatrice Future Food Institute.

Il dibattito si concluderà sabato 12 ottobre 2019 con la Sessione di Chiusura Infrastrutture sociali e nuove piattaforme per l’innovazione che intende proporre una pluralità eterogenea di riflessioni e proposte orientate a rilanciare l’azione e partecipazione nel Terzo settore e nell’economia sociale. Coordinata da Stefano Zamagni, Università di Bologna, interverranno Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata; Mario Calderini, Politecnico di Milano – Tiresia; Pier Luigi Sacco, IULM Milano, Special Adviser Commissario Europeo per l’Educazione e la Cultura; Marco De Ponte, Segretario Generale ActionAid; Sergio Gatti, Direttore Generale Federcasse e Brenno Begani, Presidente AGCI.

All’interno del programma delle Giornate di Bertinoro 2019 è previsto anche uno spazio dedicato ai giovani: il GdB OFF, ospiterà più di 60 studenti del Corso di Laurea in Management dell’Economia Sociale dell’Università di Bologna – Campus di Forlì che si cimenteranno con il Laboratorio “Terzo settore 2030: cosa, come e perché”.

Tutti i protagonisti, le informazioni utili ed il programma de Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile sono disponibili sul sito www.legiornatedibertinoro.it