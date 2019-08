Inclusione scolastica, approvato il decreto

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha definitivamente licenziato il decreto correttivo del decreto legislativo n. 66 del 2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

Il testo del decreto ha ottenuto i pareri favorevoli con proposte emendative delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Nelle audizioni in Commissione, la FISH ha espresso a suo tempo sia valutazioni di apprezzamento che suggerimenti di correzione ed aggiustamento con l’intento di raffinare ulteriormente la disposizione il cui testo era già il risultato di un lungo e fruttuoso confronto anche con le organizzazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

«La Federazione plaude al raggiungimento di questo traguardo, ma già rivolge la sua attenzione e le sue energie alla fase successiva, quella necessaria a rendere operative le disposizioni della norma: l’assieme dei decreti attuativi che il Ministero dovrà predisporre», commenta Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. «Nell’elaborazione di questi decreti il Ministro potrà contare sull’apporto della Federazione e dell’Osservatorio MIUR. Sarà un’occasione in più da cogliere per affinare le concrete modalità operative di una disposizione che virtualmente dovrebbe migliorare la qualità dell’inclusione di molte ragazze e ragazzi con disabilità. In questa occasione non possiamo che esprimere la speranza che il prossimo anno scolastico, grazie a nuove risorse ed attenzioni, inizi davvero lo stesso giorno anche per gli alunni con disabilità e quindi siano operativi da subito tutti i servizi e i sostegni necessari per la frequenza e per l’inclusione scolastica. Il che significa: il sostegno, il supporto all’educazione e alla comunicazione, l’assistenza igienica e materiale, il trasporto. FISH, come lo scorso anno, monitorerà e raccoglierà disagi, lacune e ritardi».

