Nannicini: il 5 agosto Giornata nazionale dell'umanità ferita

"Con l'approvazione del decreto "Sicurezza bis" si e' esplicitato l'attacco alle Ong e al Terzo Settore portato avanti da un governo che intende criminalizzare chi salva vite in mare difendendo l'Umanita' di tutti noi perche' non sa gestire i flussi migratori con politiche d'integrazione. Per questo ho presentato un disegno di legge che istituisce il 5 Agosto come Giornata nazionale dell'Umanita' ferita - dichiara, ripreso dal'agenzia Dire, il senatore democratico Tommaso Nannincini - per ricordare coloro che non avranno piu' la possibilita', costretta per legge a sottostare alle esigenze elettoralistiche del ministro dell'Interno di turno, di aiutare chi fugge da guerre, persecuzioni, cambiamenti climatici e miseria". "Non possiamo permettere che quello che accade resti nel normale silenzio dell'attivita' parlamentare. È gravissimo - conclude il senatore - e continueremo a fare opposizione a questa campagna d'odio per legge, metteremo in campo tutto cio' per noi possibile al fine di tutelare e salvare le vite umane e coloro che lo fanno da sempre con spirito d'umanita' e impegno civile".