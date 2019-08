Guerriera no slot, noi continueremo anche per te

Sei stata una leonessa nelle battaglie noslot e da sempre ci hai accompagnati con la passione per la nostra causa e per la giustizia che trapelava da ogni tuo messaggio.

Cara Nadia, ti ricordiamo all'inaugurazione della mostra delle vignette noslot che, con quell'umorismo che anche tu hai sempre condiviso come chiave di denuncia sociale e politica, volevamo smuovere le coscienze intrepide e cieche.

Il tuo sorriso ci ha sempre accompagnato, anche quando altri giravano lo sguardo e, cessato lo scopo, non capivano l'importanza del continuare a parlare.

Noi andremo avanti, insieme e anche per te, con quell'attenzione particolare ai giovani che a te stavano tanto a cuore e che ci spingevi sempre a incontrare, interrogare e sollecitare come attori preziosi nella costruzione di un mondo diverso.

Grazie Nadia e da lassù continua a combattere con noi la battaglia per un’Italia #noslot.