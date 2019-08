Torna il Festival delle Migrazioni e guarda alle donne

Decreto sicurezza-bis. ActionAid: preoccupante criminalizzazione della solidarietà in mare Secondo l’organizzazione, le nuove norme come la possibilità di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali e le sanzioni da un minimo di 150mila euro a un massimo di un milione di euro previste in caso di violazioni del divieto, rappresentano un vero inedito per il nostro ordinamento giuridico, previsto specificatamente per contrastare le operazioni di soccorso a cura delle ONG