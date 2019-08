Combattere il climate change al rientro in classe

Dopo un’estate torrida, caratterizzata da eventi meteorologici estremi, in cui si sono battuto tutti i record di calura e che ha visto un’accelerazione nello scioglimento dei ghiacci e imponenti incendi, la protezione dei boschi diventa una delle azioni fondamentali. A ricordarlo il Forest Stewardship Council (Fsc), ong internazionale senza scopo di lucro che, creato nel 1993 include tra i suoi 900 membri di tutto il mondo gruppi ambientalisti (come Wwf e Legambiente) e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno e la carta, gruppi della grande distribuzione organizzata, ricercatori e tecnici, che operano insieme allo scopo di promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile delle foreste.

Fsc Italia nasce nel 2001 come associazione non profit in armonia con gli obiettivi di Fsc International. Anche nel nostro Paese il marchio Fsc ha assunto un ruolo nel mercato dei prodotti forestali quali legno, carta e prodotti non legnosi (come ad esempio il sughero), collocando l’Italia al secondo posto nella classifica internazionale di certificazioni Fsc.