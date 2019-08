Actionaid, #Sicuriperdavvero per affrontare la vera emergenza sicurezza

“Una legge nazionale organica e una governance stabile per la prevenzione e la ricostruzione”. Lo chiede ActionAid alla vigilia del terzo anniversario del sisma del Centro Italia, ricordando la campagna #sicuriperdavvero, lanciata dall’organizzazione lo scorso aprile proprio per elaborare e presentare proposte legislative da presentare a Governo e Parlamento.

Sono passati 1095 giorni dalla prima scossa che ha dato inizio agli eventi sismici che si sono abbattuti in centro Italia causando oltre 300 vittime e danni agli edifici pubblici e residenziali, alle imprese, alle vie di comunicazione e ai beni culturali delle quattro regioni (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) per un valore stimato di 23 miliardi di euro.

«Oggi come allora, abbiamo sempre cercato di essere vicino ai cittadini e alle cittadine per creare spazi di partecipazione e informazione, per assicurare che la voce delle persone che hanno visto distrutti i loro paesi, le loro città e hanno perso familiari, amici e conoscenti siano accolte e ascoltate dai decisori politici», ricorda Elisa Visconti, responsabile Dipartimento Programmi di ActionAid «Da tre anni lavoriamo al loro fianco ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto con progetti finalizzati a incentivare e sostenere le spinte delle comunità per la ricostruzione materiale e sociale dei propri territori».

«Per questo oggi, diciamo con forza che serve affrontare in maniera organica e seria la vera emergenza sicurezza nel nostro Paese, ovvero il fatto che l’Italia è esposta e sottoposta in maniera drammaticamente ciclica a eventi sismici e disastri naturali. Lo diciamo attraverso la campagna #Sicuriperdavvero, lanciata il 6 aprile a L’Aquila per chiedere una legge nazionale organica e una governance stabile per la prevenzione, risposta e ricostruzione», conclude.

#Sicuriperdavvero è un luogo di incontro e scambio tra esperienze nato per mettere in rete enti, istituzioni, professionalità, banche dati, comitati, attraverso eventi sul territorio e in rete nello spazio dedicato www.sicuriperdavvero.it

L’obiettivo della campagna di ActionAid è realizzare, sulla base di questo processo di partecipazione, raccomandazioni e proposte legislative, che saranno consegnate al Governo e al Parlamento a gennaio 2020. Dopo i primi appuntamenti di #Sicuriperdavvero, che hanno toccato L’Aquila i primi di aprile, poi Perugia, Arquata del Tronto, Bologna e Roma, a fine settembre la campagna farà tappa a Reggio Calabria per discutere del tema della percezione e prevenzione del rischio sismico, e nel mese di ottobre di nuovo a L’Aquila nell’ambito del Festival della Partecipazione.

In apertura immagine di repertorio del sisma ad Amatrice