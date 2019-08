Don Angelo, un prete sempre in trincea. Da Napoli al Guatemala

Chi sono i componenti della diocesi di San Marcos, dove hai scelto di vivere?

Il 75 % delle persone che vivono qui sono giovani. Tacanà, che in lingua Mam significa Casa del Fuoco, conta 120mila abitanti. La maggior parte sono agricoltori ma poveri, infatti vivono senza conoscere le grandi possibilità che la terra potrebbe offrire. La gran parte di loro emigra per lavorare negli Stati Uniti, anche se adesso, con la politica restrittiva di Trump, è sempre più difficile Molti vanno nelle piantagioni di caffè del Messico per 4 euro al giorno e per 12 ore, con grandi privazioni per la famiglia, soprattutto per i bambini che rimangono spesso soli. Il 95% degli abitanti di questa regione è contadina, molti non sanno leggere, ma ogni catechista ha una Bibbia e la porta con sé, per insegnare in qualunque luogo la Parola della Chiesa.

È una Chiesa che si fa carico della parte debole della società?

Sì, ho cercato di venire incontro alle esigenze primarie della mia comunità, e per questo abbiamo realizzato Los Angelitos, un dispensario e centro di ricovero per i bambini colpiti da malnutrizione, una delle emergenze principali del Guatemala. La gente arriva portandosi i bambini sulle spalle, camminando a piedi anche per due ore per strade inesistenti, che si fanno fangose nella stagione delle piogge. Abbiamo iniziato con i volontari gli orti sociale, un esempio per dire che con la terra si può sopravvivere.

Chi ti aiuta?

Cerco supporti pubblici e privati, mi informo se lo Stato offre contributi, ma domando anche ai miei connazionali in Italia. Per questo nasce Hermana Tierra, una onlus che segue adozioni a distanza, finanzia l’acquisto di medicine e strumenti per l’ambulatorio medico e tutte le altre emergenze che possono nascere. Cibo, asciugamani, lenzuola o letti, arrivano incrociando richieste varie a tutti i nostri conoscenti e amici.