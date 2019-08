Il tour solidale in bici di Marco Toppan

Pronti, partenza, via. È iniziato il tour “Su due ruote nello Stivale per l'Avis”. Quindici giorni in sella alla sua bici, 12 regioni da attraversare, 2.000 chilometri di pedalata e un dislivello di 14.540 metri (quasi due volte l'Everest): da Casere-Predoi (BZ), l'unico municipio italiano più a Nord del 47° parallelo, a Pachino, il punto più a Sud della Sicilia, passando per i comuni terremotati di Camerino, Arquata del Tronto e L'Aquila. Oggi la tappa Veneto-Emilia Romagna da Zenson di Piave (TV) a Comacchio (FE), domani l'arrivo a Gabicce Mare (PU), quindi l'approdo lunedì a Pergola e martedì a Camerino nel Maceratese. Entra nel vivo l'impresa sulle due ruote firmata da Marco Toppan, 40 anni di Carbonera nel Trevigiano, ambasciatore dell'Avis Provinciale di Treviso impegnato in una pedalata solidale per invitare i cittadini a sostenere il progetto di ristrutturazione del Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene (TV), simbolo universale dell'importanza della donazione di sangue, plasma e derivati.

Atleta per passione e donatore Avis dal 2008, Marco Toppan è partito dalla Valle Aurina in Trentino Alto Adige facendo tappa nel Trevigiano, oggi la Zenson di Piave-Comacchio, domani Gabicce Mare. Si entra nel clou del viaggio in direzione Sud, con arrivo a Pachino il prossimo 6 settembre, macinando chilometri anche in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lungo il percorso Marco Toppan farà sosta nelle varie Avis comunali pronte ad accoglierlo con una calorosa ospitalità.

Nei giorni scorsi in piazza dei Signori a Treviso l'investitura ufficiale dell'impresa “Su due ruote nello Stivale per l'Avis” con la consegna della maglietta del tour firmata dall'Avis Provinciale di Treviso promotore dell'iniziativa.

«Voglio compiere questa traversata per scoprire luoghi nuovi, conoscere persone, sentire dialetti differenti, assaggiare cibi locali, insomma immergermi per due settimane nelle bellezze del nostro Paese e delle sue genti, senza mai perdere di vista il fine sociale del mio viaggio e la sua connotazione benefica», commenta Marco Toppan, che fa riferimento alla sede Avis di Zenson di Piave (TV) la quale ha fortemente appoggiato la missione, «toccherò lungo il tragitto almeno una quindicina di sedi territoriali dell'Avis con le quali condividerò il progetto di recupero del Tempio Internazionale del Donatore bisognoso di lavori per poter essere riaperto al più presto».

«Il nostro Tempio Internazionale del Donatore è attualmente inagibile, il tetto ha bisogno di lavori urgenti, serve un investimento importante ma indispensabile; il viaggio di Marco Toppan sarà utile per chiamare a raccolta le altre Avis e tutta la nostra comunità per poter sposare la buona causa e rendere nuovamente fruibile il simbolo internazionale della donazione di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, ancora di più ora che la zona è diventata Patrimonio Unesco dell'Umanità. L'Avis Provinciale di Treviso lancia quindi un appello al sostegno nazionale», sottolinea Vanda Pradal, presidente dell'Avis Provinciale di Treviso.

Tutti i cittadini possono contribuire alla “rinascita” del Tempio Internazionale del Donatore

IBAN: IT28 F030 6962 1561 0000 0000 039

Causale: lavori tempio