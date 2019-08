Aiutare la scienza, prendersi cura di sé e godersi l’Oltrepò

«È una ricerca finalizzata ministeriale», racconta Maria Teresa La Rovere (nella foto), cardiologa nell’Istituto e vice-direttore scientifico Maugeri a livello nazionale, «che stiamo conducendo in collaborazione con il Policlinico di Milano e il Sacco-Fatebenefratelli sempre di Milano. Cerchiamo volontari sani per costituire il gruppo di controllo della sperimentazione, ossia il paragone con altrettanti pazienti, stavolta ammalati».

Agli uni e agli altri sarà somministrata la stimolazione del nervo vago, tramite una piccola clip applicata al padiglione auricolare che è appunto innervato dal vago. «Secondo diverse ricerche», prosegue La Rovere, «la stimolazione vagale porta beneficio al cuore, particolarmente in quelle condizioni in cui vi sia una compromissione della funzione del nervo vago come per esempio nello scompenso cardiaco. L'aspetto rilevante della nostra ricerca è che, a differenza di altri studi che hanno utilizzato uno stimolatore impiantato a livello del collo la stimolazione che stiamo sperimentando è totalmente non-invasiva e del tutto indolore». «Un altro aspetto distintivo di questa ricerca», aggiunge Gian Domenico Pinna, responsabile del servizio di Bioingegneria dell'Istituto e co-autore del progetto , «è costituito da tutto il lavoro che abbiamo svolto nell'anno precedente per definire le modalità di stimolazione più efficaci».

«Cerchiamo una trentina uomini e donne, in età compresa tra 50 e 70 anni, che non abbiano patologie cardiovascolari, metaboliche e respiratorie note e non stiano seguendo terapie farmacologiche. Non deve inoltre trattarsi di fumatori», conclude il primario di Cardiologia, Egidio Traversi, «né di sportivi a livello agonistico».

Insomma persone in salute che, dopo la visita, l’Ecg e l'Eco, potranno davvero gustarsi in zona qualche prelibatezza enogastronomica del territorio, come un tagliere di salumi accompagnato da un calice di Bonarda.

Per i volontari nessuna coda e nessuna attesa, solo la necessità di prenotarsi chiamando lo 0385 247330 tutti giorni dalle ore 9 alle 13. Si tratta del numero del Laboratorio di ricerca Neurovegetativo dell’Irccs Maugeri Montescano, che provvederà a fissare la visita.