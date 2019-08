Mostra del cinema: il regista Askold Kurov presenta il documentario sul caso Oleg Sentsov

Hanno partecipato al live panel i seguenti rappresentanti e speaker della Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy:

- Askold Kurov, regista e produttore

- Emma Sandon, Senior lecturer in film e televisione, Birbeck University of London

- William Schabas, Professore di diritto internazionale, Middlesex University London

- Nick Danziger, fotografo e filmmaker, CHRA Executive Director

- Claudia Modonesi, CHRA Program Director

Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy

La 14esima edizione della Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy è un’iniziativa di formazione sviluppata da Global Campus of Human Rights (GC) e Picture People. Il corso intensivo di 10 giorni è indirizzato a giovani professionisti che desiderano ampliare la loro conoscenza sulla connessione tra diritti umani, film, digital media e video advocacy, condividendo idee e promuovendo il pensiero critico su su temi attuali legati ai diritti umani, per promuovere dibattiti con esperti e filmmaker di tutto il mondo durante la 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e imparare a usare i film come strumento per il cambiamento sociale e culturale.

Immagine: ©Global Campus of Human Rights