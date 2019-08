Greta, la piccola donna coraggio sfida i potenti del mondo

Combattere il climate change al rientro in classe Non solo quaderni ma anche fogli da disegno, diari, matite, pennelli e sneaker: il ritorno fra i banchi diventa occasione per sostenere l’impegno per la gestione responsabile dei boschi. Il Fsc - Forest Stewardship Council propone di scegliere in modo green i materiali scolastici e di aderire al progetto WowNature e piantare un albero in Burkina Faso o nelle foreste alpine del Veneto devastate lo scorso autunno