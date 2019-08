Lombardia, boom di imprese nel settore del welfare e non profit

Crescono le imprese nei settori del welfare, 12 mila in Lombardia (+3% in un anno e + 58% in dieci anni) su 70 mila in Italia, (+ 3% in un anno e + 43% in dieci anni). In aumento anche gli addetti, 191 mila in regione, +4% in un anno e + 23% in cinque anni su 832 mila in Italia, +45 e +27%.

I primi settori sono: istruzione, con 5 mila imprese in regione su 28 mila in Italia, assistenza sanitaria con 4 mila imprese su 20 mila, assistenza sociale residenziale con 810 su 6 mila, assistenza sociale non residenziale con 2 mila imprese su 12 mila, attività di organizzazioni associative con 671 imprese su 3 mila. Forte il peso delle donne con circa un terzo, il 35% del settore in Italia e il 30% in Lombardia. I giovani pesano il 6% delle imprese italiane e il 5% regionale e gli stranieri il 4% regionale e lombardo.