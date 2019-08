Torna Solidaria. A Padova va in scena la solidarietà

Un festival partecipato

Caratteristica di SOLIDARIA fin dalla sua prima edizione è la contaminazione e la partecipazione di moltissime realtà diverse.

Oltre al sostegno fondamentale di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e ai 20 soggetti patrocinanti, si segnalano i 4 partner tecnici che offrono la loro competenza e/o i loro spazi per SOLIDARIA: Scuola di musica Gershwin, Amesci, Deafety e Istituto Valle. Numerosi anche i media partner a livello locale e nazionale. Significativo il coinvolgimento di 30 associazioni di volontariato e la collaborazione sostanziale in termini di co-organizzazione di singoli appuntamenti con realtà diverse, dagli ordini professionali (Avvocati, Giornalisti e Assistenti Sociali), all’Università degli Studi di Padova fino ad altri eventi in concomitanza come il Photo Open Up.

I momenti più salienti del programma:

Lunedì 23 settembre alle 17.30 in Sala Paladin di Palazzo Moroni interverrà Giovanni Boniolo, docente di Filosofia della scienza all’Università di Ferrara ed uno dei più stimati ed autorevoli filosofi nazionali, sulle questioni etiche che investono il volontariato in ambito socio-sanitario; quali sono i limiti del nostro agire nella relazione d’aiuto? Cosa significa porre la persona al centro e cosa significa la parola persona?

Martedì 24 settembre ore 17.30 in sala Rossini Telmo Pievani e Cinzia Scafidi si confronteranno sul suggestivo presupposto che non può esservi identità senza migrazioni. Ciò che noi siamo e che difendiamo, spesso da impavidi Don Chisciotte, come “nostro” è frutto di scambi, relazioni, mescolamenti genetici ed interazioni tra soggetti ed esperienze spesso molto distanti tra loro.

Giovedì 26 settembre ore 17, a proposito di muri e confini, non potevamo non soffermarci su un anniversario così importante e denso di significati come i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, alcuni dei più autorevoli accademici in materia ci guideranno nella comprensione di ciò che è stato il 1989 evidenziando, al contempo, le aspettative, spesso deluse, rispetto ad un futuro certamente immaginato in modo diverso; alle 18 crediamo sia da non perdere uno straordinario dialogo sull’infinito tra il teologo Vito Mancuso ed il matematico Piergiorgio Odifreddi; in un mondo sempre più dominato dalla contingenza che valore può avere pensare e pensarci in termini di Infinito? Già 200 anni fa Giacomo Leopardi ci invitava a guardare oltre “l’ultimo orizzonte che guardo esclude”, forse, due secoli dopo dovremmo recuperare le parole, laiche, di Leopardi per saper andar oltre le nostre presunte certezze ed i nostri umani confini. Segnaliamo, inoltre, alle ore 21 la lectio del pedagogista Daniele Novara che parlerà dei confini dell’educazione.

Venerdì 27 settembre alle ore 16.30 sarà la volta di un interessante incontro che metterà in connessione il tema del cambiamento climatico con le migrazioni. Ne discuterà tra gli altri Grammenos Mastrojeni, vice segretario generale dell’Unione europea per il Mediterraneo. L’appuntamento ci sta particolarmente a cuore in quanto ci troviamo di fronte ad un confine del nostro agire che non avremmo dovuto oltrepassare ovvero il nostro rapporto con l’ambiente naturale e le conseguenze tragiche del nostro disinteressato comportamento su di esso. Troppo poco si parla di migrazioni causate da cambiamenti climatici, ma queste, saranno destinate a divenire la prima causa di “sconfinamenti” nel prossimo futuro, portando a mutamenti nelle compagini sociali ad oggi inimmaginabili.

Sabato 28 settembre la giornata vede un incontro la mattina alle ore 10 sul tema “lavoro, welfare e capitale umano”, cercheremo di intravedere una possibile compenetrazione, sempre più necessaria, tra due mondi spesso distanti tra loro, quello del no profit e quello del for profit portando alla luce quelle buone prassi di welfare aziendale destinate a trasformarsi in welfare di comunità e già presenti sul territorio nazionale. Alle ore 16 avremo l’onore di avere con noi il Vescovo Mons. Nunzio Galantino che dialogherà con associazioni e cittadini sulle “parole della solidarietà”, costruire un nuovo lessico di comunità è il punto di partenza per immaginarci come soggetti orientanti al “bene comune”.

Domenica 29 settembre la settimana di SOLIDARIA chiuderà con la grande Festa provinciale del volontariato e della solidarietà in Prato della Valle.

Il programma integrale è disponibile nel sito solidaria.eu oltre che nei social network.