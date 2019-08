Deforestazione: emergenza silenziosa. Il dossier Caritas

Si richiama alla Laudato Si’ il messaggio dei vescovi scritto in occasione della Giornata nazionale per la custodia del creato che si celebra il 1° settembre e che si chiude con queste parole: “Lo Spirito creatore guidi ogni uomo e ogni donna ad un'autentica conversione ecologica, secondo la prospettiva dell’ecologia integrale della Laudato Si’, perché - nel dialogo e nella pace tra le diverse fedi e culture - la famiglia umana possa vivere sostenibilmente sulla terra che ci è stata donata”.

Per far fronte all’attuale crisi socio- ambientale – sottolinea il messaggio - sono necessari comportamenti di amore e di cura per la nostra terra e per la ricchezza della vita.

Nonostante però l’accordo unanime della comunità scientifica rispetto ai danni e all’impatto della deforestazione sul cambiamento climatico e surriscaldamento del globo, il degrado del suolo diventa un problema sempre più grave, che colpisce un quarto della superficie terrestre e minaccia il sostentamento di 900 milioni di persone in oltre 100 Paesi in via di sviluppo.

A sottolinearlo il dossier di Caritas Italiana “Deforestazione: emergenza silenziosa” (in allegato) che contiene un focus sulla regione panamazzonica, anche in vista del Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia che avrà luogo il prossimo ottobre.