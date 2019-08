Mario Michele Giarrusso (M5S): «Anche per noi è l'ora di una ripartenza e di una discontinuità»

Torna alla vecchia idea di Beppe Grillo secondo cui il M5S è un argine all’entropia sociale? Non è invece il momento dell’autocritica?

Facciamola, l’autocritica: un po’ per fretta, un po’ per ingenuità, un po’ per idealismo, un po’ per vocazione, un po’ (o forse tanto) per impreparazione e un po’ per l’ambizione di alcuni quando siamo arrivati al governo abbiamo fatto cose buone, talvolta molto buone, e abbiamo fatto cose meno buone, talvolta pessime. Le pessime, guarda caso, hanno sempre qualcosa di verde appiccicato addosso… Ora ci siamo fatti i muscoli, diciamo così, e ricominciamo.

Sta dicendo che è stato un errore governare con la Lega?

Non sto dicendo questo, anche se errori ce ne sono stati. Abbiamo provato a imboccare una strada e la strada era quella sbagliata. Questo non significa che si debba tornare indietro su molte delle cose fatte e su temi che, per la prima volta, nella storia del nostro Paese sono stati inquadrati a dovere, senza infingimenti da Prima Repubblica: giustizia, lotta alla mafia, beni comuni, contrasto all’azzardo… Dopo un anno e mezzo di tentativi di allineare le idee, le passioni, le vocazioni degli uni, con l’apparente scaltrezza degli altri siamo arrivati alla resa dei conti. Come ci siamo arrivati è tutto un altro discorso.

Il M5S: da dove ripartire

Come ci siamo arrivati?

Torno alla sua domanda iniziale, perché è lì la chiave: che la situazione si facesse davvero critica lo si è capito a maggio, quando è uscito il libro di Claudio Gatti, I demoni di Salvini. Non bisogna sottovalutare quanto scrive Gatti in quel libro. E non bisogna sottovalutare il momento in cui tutto questo accade.

Gatti fu autore di un libro chiave anche su Ustica, Il quinto scenario, e ha denunciato la presunta tangente da un miliardo pagata per il campo petrolifero OPL 245, in Nigeria, per la quale i vertici dell’ENI sono attualmente sotto processo a Milano…

Appunto…A maggio esce il libro di Claudio Gatti, un mese dopo il Ministro degli Interni è negli Usa, a stringere mani, apparentemente contento e sicuro di sé. Non c’è un nesso apparente tra i due eventi, ma a posteriori occhi allenati possono capire che un nesso c’è.