Il Premier Conte e l'impegno sugli asili nido: tema prioritario per lotta alle disuguaglianze

Infanzia: in Calabria e Campania asili nido pubblici inesistenti In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, Save The Children diffonde i risultati di una indagine pilota condotta sul campo in 10 città italiane: la povertà educativa dei bambini si manifesta sin dai primissimi anni di vita, prima di varcare la porta della scuola dell’obbligo. Appello al nuovo governo: prioritario promuovere Agenda per la prima infanzia con un piano organico di interventi