ATAD Conference 2019: così la tecnologia aiuta le persone con disabilità

Il 19 e 20 settembre 2019, a Roma, si svolgerà la seconda edizione dell’International Conference on Assistive Technology and Disabilities (ATAD), presso l’Università Pontificia Salesiana. L’evento è organizzato e promosso dalla Lega del Filo d’Oro, associazione punto di riferimento in Italia nell’applicazione delle tecnologie assistive per le terapie riabilitative delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e dalla casa editrice Springer, in collaborazione con l’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Sono partner dell’evento il Centro Nazionale Malattie Rare, il Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica e l'Istituto Superiore di Sanità.



L’International Conference on Assistive Technology and Disabilities (ATAD) sarà l’occasione per scoprire i principali studi e ricerche portati avanti dai maggiori studiosi italiani e internazionali sull’applicazione delle tecnologie assistive per la riabilitazione delle persone con disabilità. Le assistive technologies sono l’insieme di tutte quelle innovazioni tecnologiche, comprese le applicazioni degli smartphone o dei tablet o la domotica o la robotica, inizialmente concepite per altri scopi, ma che possono diventare – anche in una forma modificata ed adattata per la specifica necessità – di fondamentale importanza per le persone con disabilità, permettendo loro di uscire dall’isolamento e di avere una migliore qualità di vita.

La giornata del 20 settembre, con il convegno “Tecnologie a sostegno delle disabilità plurime e sensoriali”, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Lazio è stato accreditato come evento formativo gratuito che permetterà di ricevere 8 CFP. Il convegno si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 18:30 a Roma.

Per Informazioni www.atadconference2019.org