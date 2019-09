Cagliari, nasce Sa Domu Pittica per supportare le famiglie in difficoltà

Il progetto è stato sostenuto da: Fondazione BNL, Gruppo EcoEridania, IKEA Italia, United Colors of Benetton, NextEnergy Foundation, Italia Camp e Komen Italia. In particolare, Fondazione BNL con il Presidente Paolo Mazzotto, ha ricordato l’impegno nella ristrutturazione del Centro, cui ha contribuito anche il Gruppo EcoEridania, che ha preso parte alla cerimonia con i suoirappresentanti. IKEA Italia ha progettato e donato tutti gli arredi, mentre United Colors of Benetton, nell’ambito del più ampio progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, “Il Colore dei Sogni”, ha partecipato all’attività di decoro e colore, per dare ancor più vivacità e allegria ai bambini che saranno accolti nel Centro, con un abbraccio caldo e sincero. Ancora, NextEnergy Foundation, contribuisce con la dotazione di un impianto di energia rinnovabile e Italia Camp con Komen Italia rinnovano la vicinanza iniziata con la vittoria di Domus de Luna al Premio More than Pink 2017.

Il Centro “Sa Domu Pitticca” vuole costituire un luogo di innovazione sociale, intende cercare soluzioni diverse e migliori nella cura di minori e famiglie. Un centro di coordinamento unico che, attraverso l'attivazione di alcune antenne tra cui scuola, servizi sociali, centri di aggregazione e comunità, garantirà percorsi di presa in caricoper i nuclei a rischio. Il Centro prevede, inoltre, anche azioni di intervento nelle emergenze, come episodi di maltrattamento e abuso attraverso l'ascolto e la cura specialistica, necessari per limitare le gravi conseguenze nella vita adulta. Un importante lavoro di rete che si avvale del prezioso supporto del Prof. Cancrini, direttore scientifico delle comunità Domus de Luna, psichiatra e psicoterapeuta. Collaboreranno, tra gli altri, Human Foundation, l’Associazione Il Portico, Federazione Isperantzia Onlus, la Cooperativa dei Buoni e Cattivi, Casa delle Stelle Onlus, l’Istituto Comprensivo di Pirri.