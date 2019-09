Arriva l’Open Day del Master in Fundraising: lezioni, testimonianze e incontri

Un appuntamento unico, quello organizzato dal Master in Fundraising il 27 settembre a Forlì, per permettere a tutti di conoscere da vicino la professione del Fundraiser, capire il mondo del lavoro nel nonprofit e incontrare dal vivo professionisti che hanno scelto di dedicarsi alle Buone Cause.

Venerdì 27 settembre saranno tanti gli ospiti che si alterneranno al Campus Universitario di Forlì dalle 14,30 alle 18,00, per un programma ricco di momenti per riflettere sul proprio futuro professionale.

EÈ possibile unire passione e professione? Nel Nonprofit è possibile solo fare volontariato? Quali sono le professioni più richieste e cosa fa in concreto chi raccoglie fondi?

La risposta verrà data durante la Masterclass tenuta dal Prof. Valerio Melandri dal titolo provocatorio “Perché senza di te (fundraiser!) non esisterebbero le nonprofit”. «Una cosa è certa», anticipa Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising, «se le campagne di raccolta fondi falliscono non è perché non ci sono abbastanza donatori, è perché non ci sono abbastanza fundraiser». Inizierà così l'ora di lezione sulla raccolta fondi per spiegare a tutti le basi del fundraising e dell'etica del nonprofit.

A seguire Claudia Branchetti, responsabile del Career Service del Master, presenterà la situazione lavorativa del nonprofit oggi, le professioni ricercate e il percorso necessario per inserirsi in maniera qualificata nel mondo del lavoro.

A testimonianza saranno presenti Chiara Blasi, responsabile Grandi Donatori di AIRC Nazionale con alle spalle un'esperienza ventennale nel fundraising, e Annachiara Feltracco, fundraiser a Diabete Romagna Onlus: con loro si parlerà di successi, difficoltà, motivazioni forti che nascono dal lavoro quotidiano, e di azioni concrete a sostegno delle Buone Cause delle organizzazioni nonprofit.

Il tutto per concludere alle 18,00 con un aperitivo di networking insieme a fundraiser alumni e fundraiser studenti della classe in corso del Master in Fundraising per confrontarsi su sogni, aspettative, stage, insegnamenti e percorsi che li hanno portati a scegliere di diventare fundraiser.

L'appuntamento è aperto a tutti, curiosi e interessati a professionalizzarsi e crescere nel fundraising!

Per prenotarsi:

master-fundraising.it/openday/

Tel. 0543 374151

Whatsapp +39 351 8940715

master@fundraising.it