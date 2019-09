Volontariato e impresa sociale? Se lavorano insieme funzionano meglio

Riva del Garda - Durante la prima giornata di lavoro del XVII workshop sull’impresa sociale, “Identità e valore: oltre l’impatto”, organizzato da Iris Network, ci si interroga sulla relazione tra volontariato e impresa sociale. L’incontro, a cura di Marco Musella, presidente del Network, a cui hanno partecipato Guido Memo, direttore Non per Profitto; Marco Gargiulo, presidente del consorzio nazionale idee in Rete e Marco Traversi, presidente Project Ahead, ha messo al centro la relazione tra impresa sociale e volontariato, non come soggetti in antitesi, ma come incrocio e sinergia necessaria per l’arricchimento di entrambi i mondi.

«Oggi nel mondo del Terzo Settore», spiega Musella, «stanno cambiando anche i termini attraverso cui costruire alleanze e collaborazioni tra i vari soggetti. I diversi mondi devono confrontarsi in modo aperto e sereno per trovare un terreno comune d’azione, per riconoscersi e legittimarsi nelle differenze. Abbiamo organizzato questa sessione parallela per mettere a fuoco le potenzialità delle relazioni di collaborazione tra il mondo del volontariato e le imprese sociali, anche alla luce del nuovo ruolo e del nuovo assetto dei centri di servizio per il volontariato».