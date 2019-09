Il futuro della cultura? Sostenibile con il fundraising

Sul fatto che la cultura sia uno degli asset principali per lo sviluppo del Paese sono tutti d’accordo. Il governo appena nato e il Presidente del Consiglio stesso hanno infatti già più volte posto l’accento sulla necessità di incrementare la valorizzazione dei beni culturali e ampliarne la fruizione: azioni queste che richiedono investimenti strategici per i quali le sole risorse pubbliche non sarebbero sufficienti. L’attuale Ministro Franceschini, in effetti, aveva già in passato aperto le porte al fundraising istituendo l’Art bonus e indicando che nel management delle istituzioni culturali il fundraising, il marketing e la comunicazione dovessero avere un ruolo centrale, affidandone ai direttori la responsabilità.

Nonostante ciò, l’Italia è ancora ben lungi dall’avere un sistema moderno e professionale di fundraising per la cultura. Se, da un lato, l’Art Bonus ad oggi ha raccolto più di 300 milioni di euro da più di 12.000 donatori a favore di istituzioni culturali pubbliche, è vero anche sono ancora una forte minoranza quelle che utilizzano tale strumento (circa 1 su 10 e solo 1 su 20 ne trae reale beneficio). Oltre all’art bonus vi è lo strumento delle sponsorizzazioni e delle partnership con le aziende. Anche in questo caso, nonostante da qualche anno le aziende lancino segnali di una volontà di riprendere in modo sistematico a sostenere la cultura, le istituzioni e le organizzazioni culturali non si sono ancora adeguate per proporre alle aziende progetti e iniziative che rispondano alle loro esigenze non solo commerciali ma di concretizzazione della loro responsabilità sociale. In questo quadro appare singolare che in Italia (il paese con la più alta offerta culturale), a differenza di quello che succede nel resto del mondo, solo 1 istituzione (museo, teatro, ecc..) ha una associazione “Amici di…” o ha avviato programmi di membership e solo il 20% di queste pratica attività di fundraising.

Spesso si imputa questa situazione ad uno scarso orientamento di aziende e individui a sostenere la cultura. Al contrario, le poche istituzioni e organizzazioni culturali che praticano sistematicamente il fundraising hanno visto crescere il numero di individui e di aziende che

Il vero problema quindi è che le organizzazioni ancora non hanno conferito al fundraising un ruolo importante nelle loro strategie, non investono su di esso non solo soldi ma soprattutto personale adeguatamente formato.