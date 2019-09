In dieci anni diecimila bambini morti sui confini nel mondo

A Padova vanno in scena operatori e migranti, quando il teatro è forma di aggregazione Domani venerdì 13 settembre a Padova in occasione del Rise Festival andrà in scena lo spettacolo teatrale "Reset! Sooner or later..." realizzato dalla cooperativa GEA, socia di Idee in Rete. Un'esibizione artistica che dimostra come il teatro impegnato può essere lo strumento per accompagnare i ragazzi a riflettere su temi sociali