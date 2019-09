Coop per la scuola è #ambientefuturo

Sono quasi 5mila le scuole che a una settimana dal lancio dell’iniziativa “Coop per la scuola” – partita il 9 settembre - hanno già aderito. Per presentare la nuova campagna che quest’anno è dedicata interamente ad #ambientefuturo nel tardo pomeriggio di lunedì 16 settembre allo Zelig di viale Monza a Milano è stato realizzato un evento che ha visto presenti il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis; l’Ad di Coop Italia, Maura Latini e il presidente di Ancc-Coop, Luca Bernarreggi (nella foto in apertura). Una presentazione dai toni “leggeri” e che ha giocato molto sull’ironia e la comicità grazie alla presenza di Vincenzo Comunale giovane talento di Zelig che con la sua performance, molto partenopea, ha affrontato i temi della gestione dei rifiuti mentre il disegnatore e blogger Marco Dambrosio in arte Makkox che con le sue vignette e storie (parte integrante della campagna) ha giocato sui temi della sostenibilità ambientale.

Quello verso la scuola è un impegno che nasce da lontano, ha ricordato De Bellis: nel 1980 le prime iniziative ma è cinque anni fa che «Coop Lombardia accanto ai percorsi educativi ha aggiunto la campagna “Coop per la scuola”. Incontrando gli insegnanti ci eravamo resi conto che servivano anche materiali didattici e informatici e abbiamo pensato a come rispondere…». L’iniziativa dalla Lombardia si è prima diffusa in Piemonte e Liguria e infine a livello nazionale, dimensione che le ha permesso di crescere aumentando i premi nel catalogo per le scuole. «Sostenibilità è una parola abusata», ha messo sull’avviso Maura Latini ricordando che servono tre elementi fondamentali: l’attenzione all’ambiente, alle persone cioè all’etica del lavoro e alla comunità «e i prodotti realizzati in modo sostenibile devono essere acquistabili e acquistati, altrimenti è solo opera di comunicazione. Questa è la grande sfida». Latini ha poi sottolineato come quello che si sta vivendo adesso sia un momento particolare «gli incendi di quest’estate dolosi in Amazzonia e naturali in Siberia hanno riportato l’attenzione su fenomeni gravi e poi c’è Greta e la sua chiamata ai coetanei. E questo può fare la differenza».

Da parte sua il presidente Bernareggi ha ricordato che in questa iniziativa che ha visto migliaia di scuole, milioni di studenti e centinaia di migliaia di insegnanti raggiunti «Coop è stata la prima e poi altri sono arrivati. Il 27 settembre i ragazzi ci chiedono di non preoccuparci solo dei numeri. Noi siamo chiamati a garantire le filiere per esempio vendendo pomodori che non generano schiavitù e la scuola è il luogo in cui acquisire consapevolezza di tutto ciò».