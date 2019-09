A gonfie vele verso la Barcolana

Abbandono scolastico: il nuovo governo riporti l’istruzione al centro dell’agenda Nel 2018, 600mila ragazzi in fuga dalla scuola. L’Organizzazione ogni anno sostiene la formazione per centinaia di bambini e ragazzi privi di cure familiari, prevenendo la dispersione scolastica. Per far sì che nessuno resti indietro, col nuovo anno scolastico sono in partenza progetti di sostegno allo studio Come al Villaggio Sos di Vicenza dove per i bambini con “Bisogni Educativi Speciali” c’è un programma ad hoc “Only the BESt