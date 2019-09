Reinventing, la sfida di reinventarsi raddoppia

Per Quistelli (nella foto) il valore aggiunto di questo evento in programma il 10 e 11 ottobre al Nhow Hotel di Milano (via Tortona, 35) è che offre la possibilità di «condividere e acquisire nuove idee con altre persone e questo mette in circolo energie positive per le sfide che il Terzo settore si trova davanti». Ma non solo, la due giorni ha l’obiettivo di diffondere e far conoscere idee innovative, presentando nuove tendenze, casi di successo per favorire il “reinventing” il reinventarsi ogni giorno nel campo della raccolta fondi, della Csr e della comunicazione sociale. Non a caso il simbolo dell’evento è una “rotella” «un modo per dire che bisogna continuare a farla girare», chiosa Quistelli che si augura che alla fine della due giorni di workshop, tavole rotonde, plenarie ed eventi i partecipanti «possano portarsi a casa delle idee nuove e positive. È la scommessa che facciamo e che speriamo di vincere».

Comunicazione, fundraising e responsabilità sociale d’impresa sono i tre ambiti cardine del mondo del non profit e metterli insieme è, continua Quistelli «una delle specificità di Reinventing che da un lato cerca di coinvolgere relatori con idee nuove e innovative e dall’altro mettere insieme temi diversi che si possono contaminare. Sempre più spesso il successo di una raccolta fondi dipende dal saper comunicare bene».

Per il Ceo di Atlantis, da un lato si ha il fundraising che usa un suo linguaggio e dall’altro la comunicazione indispensabile per far conoscere la causa sociale di una onlus «se vanno insieme creano il meccanismo per cui un’organizzazione ottiene un successo, se manca una delle due… ». Mondi che devono essere sinergici, insomma, dal momento che, osserva ancora Quistelli, «per sostenere le cause sociali delle organizzazioni e per far sì che possano raggiungere gli scopi per i quali sono nate questi due mondi devono sapersi parlare».