Servizio civile: troveremo e stanzieremo i 74 milioni che mancano per i progetti approvati

Uno Steni Di Piazza puntuale, competente, sul pezzo: così si è presentato il nuovo sottosegretario. Il suo biglietto da visita citava l’avvio della prima sede di Banca Etica in Sicilia e dei laboratori di economia civile. Un uomo che ha ben chiaro cosa sia il Terzo Settore: «e questo è già un buon punto di partenza», aveva premesso introducendolo Stefano Arduini, direttore di VITA.

Ma chi è Steni Di Piazza? Con il Comitato Editoriale il sottosegretario ha condiviso qualche aneddoto della sua biografia, per farsi conoscere meglio. Il «virus» della politica lo prese ai tempi dell’Università, contagiato da Leoluca Orlando e Sergio Mattarella, e si candidò con la Dc. Poi andò a lavorare in una banca popolare e «chiesi al sindaco di Palermo di fare un fondo di garanzia di 2 miliardi di lire, nel bilancio del Comune, per garantire i prestiti per gli immigrati. Fu il primo microcredito per immigrati, con una garanzia del 66%. In un anno facemmo 500 prestiti. Poi la banca popolare venne acquisita, il nuovo direttore mi disse che 500 prestiti in un anno con due persone erano un costo e venni spostato». L’incontro di Steni Di Piazza con il M5S arrivò su quel filone: «14 consiglieri regionali mi contattarono, con l’intenzione di sostenere quel fondo di garanzia. Donarono un milione di euro per il fondo di garanzia. La prima volta che me ne parlai pensai che scherzassero». In Parlamento dal 4 marzo 2018, 14 mesi di lavoro in Commissione Finanze, la nomina a sottosegretario è arrivata per un ministero diverso: «Mi hanno messo là dove sono più ferrato. Per questo oggi sono qua», ha detto. La delega? Ancora non c'è, ma è normale. È solo questione di tempo.