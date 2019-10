A Reggio Emilia il Csi racconta storie di straordinaria sportività

Le volontarie della cucina lavorano a pieno regime per poter servire tutti in tempo prima del rush pomeridiano. Volontarie che sono al contempo madri e parrocchiane: perché la forza di un gruppo, così come di una società sportiva, è nell’essere poliedrici ed entusiasti. Come Giordano Carnevali, padre di un’atleta del San Maurizio e allenatore della Top Junior. «Ho iniziato cinque anni fa per aiutare la società sportiva e ridare a delle giovani atlete quello che lo sport mi ha dato. Penso che lo sport rappresenti un insieme di valori molto importanti da trasmettere anche ai ragazzi».

È proprio la sua squadra a scendere in campo alle 15 a Cà Bianca per la prima partita del pomeriggio, cui segue il match tra le due squadre della seconda divisione. Allo stesso tempo, in via Zolà è il momento del misto serie B contro serie C.