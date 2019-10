Il risveglio delle donne sul lavoro ha il volto di Ellen Pao

Vittadini: Un soggetto nuovo per il bene comune dell’Italia In apertura del Meeting 2019 il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà si chiede: “Perché si è iniziato a fare così fatica a coinvolgersi in progetti per il bene comune? Qual è il punto da cui ricominciare?” E risponde: “Bisogna ripartire dalla persona e dalla comunità”