In the name of Africa, porterà 10mila piatti vuoti in piazza

Eliminare la fame e la malnutrizione sono ancora le grandi sfide del nostro tempo: dopo decenni di riduzione dal 2015 il trend ha subito un’inversione di tendenza e nel 2018 sono più di 820 milioni (pari a 1 individuo su 9) le persone che non hanno cibo sufficiente, 9 milioni in più rispetto al 2017.

Per sensibilizzare su questa emergenza in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), Cefa- Il Seme della Solidarietà lancia l’ottava edizione della Campagna e dell’omonimo evento “In the name of Africa”.

L’iniziativa che sposa arte e solidarietà è nata nel 2011 per raggiungere l’obiettivo di fornire gli strumenti e la formazione necessaria alle comunità rurali africane affinché imparino a sfamarsi con quanto coltivano. In particolare, Cefa onlus sostiene la scuola agraria di Dabaga nel distretto di Kilolo, in Tanzania, alla quale fornisce libri, sementi, attrezzi e tutto il necessario per migliorare e aumentare la produzione, integrare l’alimentazione e vincere la malnutrizione.

Si inizia da Milano (5 ottobre, Piazza del Duomo), seguiranno le piazze di Bologna (19 ottobre, Piazza Maggiore) e per la prima volta anche a Roma (12 ottobre, Piazza del Popolo) e le coinvolgerà mettendo in scena la più grande performance di pixel art urbana partecipata e solidale al mondo.