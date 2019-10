La filosofia? È un diritto di tutti i bambini

La filosofia come luogo dell’accoglienza. È questo il titolo scelto per l’edizione 2019 della scuola nazionale di formazione in Filosofia con i Bambini e i Ragazzi organizzata dall’Associazione Amica Sofia, che si terrà dal 17 al 20 ottobre 2019 fra Monasterace, Camini e Riace (RC).

«Formarsi sulla filosofia con i bambini e i ragazzi e immaginare insieme un altro mondo possibile, è il duplice obiettivo della scuola nazionale organizzata da Amica Sofia, associazione per la promozione della filosofia dialogica. L’esperienza formativa sarà incentrata sulla filosofia come luogo dell’accoglienza, la scuola prevede sessioni formative e laboratori tenuti da esperti di filosofia con i bambini e docenti universitari, più momenti dedicati alla poesia, all’arte, alla musica e alla scoperta del territorio con le visite guidate», spiega Massimo Iiritano, presidente di Amica Sofia. «Si tratta, dunque, di un’esperienza formativa residenziale che mette in rete docenti, alunni, ricercatori, operatori sociali, per raffinare la pratica della filosofia «come luogo dell’accoglienza di sé, dell’altro, dell’altro in sé e di sé nell’altro, in un momento storico in cui sembra prevalere la paura del diverso e in un contesto geografico e culturale che, invece, mostra come le pratiche filosofiche possano divenire luogo fondante dell’accoglienza».