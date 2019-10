A Palermo la salute per tutti si trova al centro sociale

Tanta volontà e altrettanto spirito solidaristico nei fondatori di questa realtà: Giorgio Martinico co-fondatore del centro sociale Anomalia insieme ad un gruppo di medici, Renato Costa, internista al Policlinico, Franco Ingrillí, cardiologo di Villa Sofia e Francesco Gentile ginecologo all’ospedale Cervello.



«Le nostre attività variano dal dopo scuola per i bambini, alla sala attrezzi per i ragazzi del quartiere e da tre anni a questa parte ci siamo attrezzati anche come ambulatorio popolare - dice Giorgio Martinico - L’idea è nata dopo aver letto delle statistiche preoccupanti del 2007 che annunciavano un calo inesorabile delle visite specialistiche, enormemente diminuite a causa della crisi economica soprattutto in alcuni territori e in determinati tessuti sociali, sopratutto i più disagiati».



Il centro sociale si alimenta grazie al costante impegno dei volontari e dei medici che prestano gratuitamente e volontariamente la propria professionalità a favore del centro, al quale si aggiungo le diverse donazioni da enti e dai privati.



«Abbiamo ricevuto in dono tanti macchinari specializzati sia da parte della funzione pubblica della CGL che anche dal gruppo parlamentare dei cinque stelle della Regione Sicilia, ed anche da privati - continua - Per la copertura delle spese più ordinarie, come la carta o i faldoni per i lettini, facciamo anche piccole delle attività di autofinanziato, principalmente delle cene sociali una volta al mese».