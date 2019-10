Acli4Africa: formazione professionale volano di sviluppo

«Il protocollo prevede un impegno di 24 mesi. In questo contesto saranno formati i formatori, saranno realizzati workshop e si punterà anche allo sviluppo dell’equipaggiamento tecnologico scolastico e alla creazione di nuove scuole. È un progetto che guarda al breve, al medio e al lungo termine» ha illustrato Rossini che, riferendosi al memorandum che sarà siglato con l’Ua, ricorda come «la formazione professionale è un volano per lo sviluppo economico e soprattutto uno strumento a favore dei giovani che vengono allontanati dalla strada».

Per tre settimane, fino al 2 novembre, 48 formatori delle scuole professionali del settore alberghiero della Tanzania visiteranno le scuole Enaip di Veneto e Lombardia e potranno toccare con mano anche il rapporto esistente con il sistema delle imprese «non solo con visite alle grandi realtà, ma anche in quelle più piccole con cui siamo in rapporto», ha concluso Rossini.

Alla presentazione del protocollo ha partecipato anche Stephen Madenge, director of Studies and Professional Affairs del National College of Tourism della Tanzania che ha sottolineato come il suo Paese sia interessato a formare «studenti di qualità, formati attraverso standard internazionali». A far conoscere Enaip al responsabile della formazione alberghiera in Tanzania è stato uno degli eventi realizzati dall’ambasciata italiana a Dar es Salaam «nell’occasione erano presenti esperti della cucina italiana. Nel nostro Paese ci sono tanti turisti stranieri e tanti dall’Italia ed è importante per i nostri giovani avere una formazione che li prepari ai più alti standard. Grazie alla relazione con Enaip i nostri colleghi apprenderanno tecniche e standard che permetteranno ai nostri studenti di imparare cose nuove. Questa relazione con Enaip aiuterà entrambi a crescere a livello internazionale».

In apertura le delegazioni presenti oggi nella sede di Enaip a Milano