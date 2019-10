Welfare responsabile, ovvero, persona e responsabilità

Laboratorio Matera, la cooperazione si candida a trampolino per il domani Per la serie dei distretti sociali, questo mese Vita ha fatto tappa nella città capitale della Cultura Europea. Tra i Sassi, il sociale in partnership con imprese profit e pubblico sta riscrivendo il destino di quel territorio. Il servizio sul numero in distribuzione propone anche due focus sulle best practice materane, le interviste al vescovo Giuseppe Caiazzo e al sindaco Raffaello De Ruggieri e una rilfessione del sociologo Aldo Bonomi