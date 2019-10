70 anni dalla parte dei bambini è un bene. Ora lo dice anche lo Sroi

In 70 anni di attività nel mondo sono oltre 13 milioni le persone che hanno beneficiato direttamente o indirettamente delle cure e del supporto di Sos Villaggi dei Bambini, organizzazione che dal 1949 è al fianco di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. In occasione del suo settantesimo Sos Children’s Villages international ha deciso di scoprire in modo scientifico il proprio impatto e lo ha fatto sia a livello globale sia locale con un focus su Sos Villaggi dei Bambini Italia e in particolare sul Villaggio Sos di Vicenza.

Dalla prima analisi del “Ritorno Sociale dell’Investimento” (Social Return on Investment - Sroi), che l’organizzazione ha realizzato a livello globale, in collaborazione con Boston Consulting Group, al fine di migliorarne qualità e trasparenza è emerso un modello virtuoso di accoglienza capace di generare un impatto nettamente positivo in seno alla comunità anche in termini economici. Si stima infatti che per ogni euro investito dall’organizzazione nei programmi di accoglienza e sostegno familiare, la società ne riceva indietro in media 5.

I dati sono stati illustrati nel corso di un incontro nella sede milanese di Bcg il cui Ad per Italia, Grecia, Turchia e Israele, Giuseppe Falco ha introdotto i lavori ricordando da un lato come la collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini sia nata nel 2012 in Germania e nel 2014 con la sede italiana e dall’altra l’importanza della misurazione dell’impatto sociale. «La novità del metodo che proponiamo è esattamente la sua applicabilità alle economie avanzate, dove le esigenze dei bambini in difficoltà, i “gap” presenti a livello di sistema e l'efficacia degli interventi sono più difficili da misurare rispetto ai Paesi in via di sviluppo. Ciò vale naturalmente anche per l'Italia, dove Bcg prosegue il suo impegno verso il Paese mettendo a disposizione risorse altamente professionalizzate sia per progetti pro-bono che per attività di volontariato nel tempo libero» ha detto Falco.