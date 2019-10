Il gruppo Zegna e Cesvi insieme per un'educazione contro gli stereotipi

Il gruppo Ermenegildo Zegna collabora con Cesvi nel progetto “From A to Zegna” che ha l’obiettivo di stimolare, attraverso specifici programmi culturali ed educativi, una riflessione attorno al concetto di mascolinità, mettendo in discussione gli stereotipi e ispirando un nuovo senso di umanità tra i giovani in diversi paesi del mondo.

A seguito del recente lancio della campagna “What does it mean to be a man today?,” Zegna ha creato la t-shirt #WHATMAKESAMAN, in vendita in tutte le boutique del brand a partire dal 14 Ottobre. Il ricavato sarà̀ devoluto a Cesvi per sostenere specifici programmi educativi e di aiuto per bambini di diversi paesi del mondo: il progetto "From A to Zegna" opererà̀ in aree geografiche particolarmente problematiche in collaborazione con Le Case del Sorriso di Cesvi.

Concepito e realizzato per proporre moduli educativi ad-hoc, "From A to Zegna" vuole promuovere cambiamenti positivi tra i giovani in ogni parte del mondo. Il programma include workshop e gruppi di discussione, così come collaborazioni con le università̀ locali, e propone un’interazione costruttiva e un dibattito concreto sul concetto di “mascolinità̀” al giorno d’oggi. I programmi educativi sono studiati e costruiti sulla base delle specifiche esigenze locali per permettere azioni tangibili in linea con i bisogni e i valori del luogo. L’approccio è al contempo internazionale e locale, basato su un’idea semplice: rispettare e favorire ogni cultura.

Il progetto "From A to Zegna" verrà̀ realizzato con partner locali in vari paesi tra cui l’Italia, il Perù e il Sudafrica.

Zegna e Cesvi sono ispirati dagli stessi principi etici di responsabilità̀ sociale e dallo stesso approccio sostenibile nei confronti delle comunità̀. La partnership opera attraverso Fondazione Zegna, divisione filantropica della famiglia, che incarna la visione del fondatore ed è attiva a livello locale e internazionale su ampi programmi di sostenibilità̀ e progetti culturali. La stessa visione filantropica è alla base del programma Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship che, fin dalla nascita nel 2014, ha permesso a giovani laureati italiani di talento di studiare all’estero, per poi rientrare in Italia e partecipare attivamente allo sviluppo del Paese.